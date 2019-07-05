СМИ: миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американский миллиардер Кристофер Клайн находился на борту вертолета, который в четверг разбился в районе Багамских островов. Клайн и еще шесть человек погибли, сообщил американский интернет-ресурс Metro News.

По данным портала, эту информацию подтвердили знакомые миллиардера. Клайн проживал в американском штате Западная Вирджиния. По оценкам журнала Forbes, его состояние превышало $1,8 млрд.

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителей полиции на Багамских островах, что при авиакатастрофе погибли семь человек. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида. Все погибшие были гражданами США.