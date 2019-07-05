CBS: самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту

ТАСС, 5 июля. Самолет американской авиакомпании Virgin Atlantic, осуществлявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, в четверг экстренно сел в аэропорту Бостона из-за возгорания на борту. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на полицию и заявление перевозчика.

"[Рейс] VS138 из [аэропорта] JFK (им. Джона Кеннеди - прим. ТАСС) в [лондонский аэропорт] Хитроу 4 июля направился в Бостон из-за сообщений о задымлении на борту. Наш экипаж немедленно принял меры, и самолет успешно приземлился в Бостоне", - говорится в заявлении авиакомпании.

По данным телеканала, в салоне самолета загорелся аккумулятор для мобильного телефона. Экипаж быстро ликвидировал возгорание. Отмечается, что на борту находились 217 пассажиров, после приземления их эвакуировали. Никто серьезно не пострадал, сейчас люди ожидают посадки на другие рейсы.