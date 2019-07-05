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В Иссык-Кульской области Киргизии произошло землетрясение

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет

БИШКЕК, 5 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в пятницу в расположенной на северо-востоке Киргизии Иссык-Кульской области. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

"Подземные толчки магнитудой 5 зафиксированы 5 июля в 08:12 по местному времени (05:12 мск)", - говорится в сообщении. По данным киргизских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров, а эпицентр находился в 48 километрах к юго-востоку от города Каракол (административный центр Иссык-Кульской области).

"В селах Май-Саз и Койлуу интенсивность землетрясения составила 4 балла, в селах Ак-Шыйрак, Кен-Суу, Эчкили-Таш, Кургак, Таш-Короо - 3 балла", - отмечает Институт сейсмологии.

Как сообщили ТАСС в МЧС Киргизии, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

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