Суд впервые оправдал участника акций против строительства храма в сквере в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес первый оправдательный приговор участнику протестных акций в сквере на Октябрьской площади, связанных с выбором места строительства храма Святой Екатерины, прекратив административное производство по делу Дмитрия Молодцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда в пятницу.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с планами построить храм в сквере. С момента начала протестов были задержаны около ста человек. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".
"Суд не нашел в действиях Молодцова состава преступления, административное производство по его делу прекращено", - сказали в пресс-службе суда.
Храм Святой Екатерины планировалось возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
Ранее рабочая группа при гордуме определила три площадки для включения в опрос: на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку, на которой раньше располагалась телебашня, так как там планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей. Опрос горожан по месту строительства собора планируется провести в сентябре или октябре этого года. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.