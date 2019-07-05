Суд впервые оправдал участника акций против строительства храма в сквере в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес первый оправдательный приговор участнику протестных акций в сквере на Октябрьской площади, связанных с выбором места строительства храма Святой Екатерины, прекратив административное производство по делу Дмитрия Молодцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда в пятницу.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с планами построить храм в сквере. С момента начала протестов были задержаны около ста человек. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".