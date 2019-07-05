В Киргизии мужчина застрелил двух человек и захватил заложника

БИШКЕК, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в Иссык-Кульской области Киргизии совершил нападение на сотрудников туристической компании. Как ТАСС сообщили в пятницу в иссык-кульском УВД, он застрелил двух человек и захватил заложника.

"ЧП произошло в лагере туристической компании, который находится в Ак-Суйском районе. Злоумышленник из огнестрельного оружия застрелил двух сотрудников турфирмы, взял в заложницы еще одну ее работницу и вместе с ней скрылся с места происшествия", - заявил сотрудник УВД.

По его предварительным данным, убийство было совершено подозреваемым "на бытовой почве".

"В настоящее время в Ак-Суйский район направлены подразделения спецназа для установления места нахождения преступника, личность которого уже установлена, и его задержания", - отметил собеседник. По его словам, действиями спецназа руководит прибывший из столицы заместитель министра внутренних дел Мирдан Каниметов.

"Подозреваемый, погибшие и заложница являются гражданами нашей республики", - подчеркнул представитель УВД Иссык-Кульской области.

Лагерь туркомпании, в котором произошло убийство, находится на высоте более 2,5 тыс. метров над уровнем моря в районе ледника Энельчек.