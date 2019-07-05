В Тольятти началось оглашение заочного приговора по делу экс-руководителей "Тольяттиазота"

ТОЛЬЯТТИ, 5 июля. /ТАСС/. Суд Комсомольского района Тольятти начал оглашение заочного приговора по делу бывших руководителей компании "Тольяттиазот", которые обвиняются в том, что похитили продукцию предприятия и продали ее по заниженной цене швейцарской фирме, все фигуранты находятся за пределами России, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Уголовное дело о хищении 89 млрд рублей было возбуждено в 2012 году по заявлению миноритарного акционера "Тольяттиазота" - компании "Уралхим". Суд начал рассмотрение дела в январе 2018 года. Подсудимыми являются бывшие руководители "Тольяттиазота" Владимир и Сергей Махлаи и Евгений Королев, владелец швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и ее директор Беат Рупрехт. Все подсудимые находятся за пределами России, ранее их заочно арестовывали.

По версии следствия, с ноября 2007 по март 2012 года руководители "Тольяттиазота" похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной цене швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Пострадавшими по делу признали "Тольяттиазот", "Уралхим" и миноритарный акционер "Тольяттиазота" Евгений Седыкин, ранее судимый за попытку рейдерского захвата тольяттинского предприятия.

Обвинение просило суд приговорить Махлаев к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Циви - к восьми с половиной, Королева и Рупрехта - к восьми годам, а также назначить им штраф по 1 млн рублей каждому.

"Тольяттиазот" - российская химическая компания, крупнейший в мире производитель аммиака, доля которого в мировом производстве составляет около 8%. Мощности компании позволяют выпускать более 3 млн т аммиака и 960 тыс. т карбамида в год.