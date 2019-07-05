В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства. Об этом сообщили в пятницу правоохранительные органы страны.

По их информации, речь идет о 23-летнем подданном Испании, который "превратился в приоритетную цель для всей полиции" королевства. Операция началась после того, как стражи порядка обратили внимание на серию возможных афер, которые затронули множество жителей страны и имели схожие характеристики.

Как отметили в гражданской гвардии, речь шла о махинациях, совершенных в основном за счет продажи товаров потребительской электроники в мошеннических онлайн-магазинах через сайты, скопированные с полностью легальных магазинов. Одной из общих черт этих создаваемых интернет-страниц было их непродолжительное существование. За короткий промежуток времени веб-сайт активно рекламировался в основных поисковых системах с заманчивыми предложениями для привлечения наибольшего числа потенциальных покупателей в кратчайшие сроки.

Стражи порядка полагают, что ежемесячных доход подозреваемого от преступной деятельности иногда превышал €300 тыс. В ходе операции были задержаны еще два человека.