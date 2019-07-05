СК предъявил обвинение задержанным участникам ОПГ, орудовавшей в 90-х годах

ТАСС, 5 июля. Следователи СК в Забайкальском крае предъявили обвинения в убийствах шестерым участникам преступной группировки, действовавшей в 1990-е годы в Читинской области и Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, возглавлял группировку (в 1993-1999 годах) руководитель предприятия по организации грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, обвиняемый фактически контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах.

В состав преступной группы входило не менее 10 человек, в том числе один из участников группы был киллером, другие участники группировки обеспечивали исполнителей преступлений оружием, транспортом, скрывали следы совершенных убийств.

Деятельность ОПГ пресекли еще в 1999 году после того, как задержали и осудили ее лидера. "В настоящее время членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995-1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальные были убиты в Москве", - сообщили в СК. На их вооружении были автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Кедр", пистолет "Вальтер" и другое оружие. Раскрыть преступления удалось следователям СК совместно с сотрудниками 6-го отдела управления уголовного розыска регионального УМВД.

По ходатайству следствия в отношении шести обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении четырех участников группировки уголовное преследование прекратили в связи с их смертью. Трое из них были убиты в ходе криминальных разборок. Оставшимся в живых предъявлены обвинения в убийствах, совершенных организованной группой (ст. 105 УК РФ и ст. 102 УК РСФСР). В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление других фактов преступной деятельности.

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководитель криминальной структуры в начале 90-х годов являясь владельцем компании, которая занималась железнодорожными грузоперевозками, занимал высокое положение в преступной среде. По словам Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции предполагаемый организатор банды задержан в Республике Крым, где он проживал с семьей с 2012 года, а его сообщники задержаны в Москве, Кирове и Чите.