{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Москвы пресекла в 2019 году 24 террористических преступления

Как отмечается в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве, это на пять больше, чем в прошлом году

МОСКВА , 5 июля. /ТАСС/. Полицейскими в Москве в первом полугодии 2019 года пресечено 24 террористических преступления. Об этом говорится в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве.

На эту тему

"При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности", - отмечается в материалах. По данным полиции, это на пять больше, чем в прошлом году.

"За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, совершенных организованными преступными группировками, из них 326 совершено этническими ОПГ", - отмечается в материалах. По данным полиции, установлены и задержаны 975 лидеров и активных участников ОПГ.

Теги
Россия
СК предъявил обвинение задержанным участникам ОПГ, орудовавшей в 90-х годах
Преступная группировка действовала в Читинской области и Москве
Читать полностью