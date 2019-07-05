Полиция Москвы пресекла в 2019 году 24 террористических преступления

МОСКВА , 5 июля. /ТАСС/. Полицейскими в Москве в первом полугодии 2019 года пресечено 24 террористических преступления. Об этом говорится в материалах коллегии ГУ МВД России по Москве.

"При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности", - отмечается в материалах. По данным полиции, это на пять больше, чем в прошлом году.

"За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, совершенных организованными преступными группировками, из них 326 совершено этническими ОПГ", - отмечается в материалах. По данным полиции, установлены и задержаны 975 лидеров и активных участников ОПГ.