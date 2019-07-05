СК Белоруссии завершил расследование дела школьника, убившего учительницу и ученика

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела по обвинению школьника в убийстве учительницы и учащегося средней школы в Столбцах (Минская область) и передал материалы дела прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в пятницу в следственном ведомстве.

"Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась", - информировали в комитете.

16-летнему школьнику следователями предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также особо злостном хулиганстве.

В феврале ученик 10 класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, они скончались на месте происшествия. В ходе следствия было установлено, что, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства обвиняемый нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину. Как установило следствие, после совершения убийства учительницы и ученика и причинения ножевых ранений двум одноклассникам обвиняемый угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем он спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапав ей шею.

"Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими", - заявили представители следствия.