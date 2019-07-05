ФСБ задержала во Владивостоке белоруса, находившегося в розыске 14 лет

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники российской ФСБ во взаимодействии с МВД Белоруссии задержали во Владивостоке разыскиваемого в течение 14 лет за серию убийств в Гомельской области Сергея Дербенева. Об этом говорится в сообщении МВД республики, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Сергей Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х начале 2000 годов. Сейчас 52-летний гомельчанин находится в СИЗО, готовится процедура его экстрадиции в Беларусь", - отчается в сообщении.

Начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Алексей Аксенов отметил, что Дербенев является одним из лидеров так называемой банды Морозова, на счету которой более 100 преступлений, в том числе, порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания, напомнил представитель МВД.

В министерстве внутренних дел проинформировали, что Дербенев работал во Владивостоке охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя. "Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному", - отметили в МВД Белоруссии. Там уточнили, что на свободе остаются еще два участника организованной преступной группы, работа по их поиску продолжается.