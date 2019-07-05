Главу управления дорог хабаровской администрации задержали по подозрению во взяточничестве

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Следователи задержали начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска по подозрению в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу краевым управлением СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю задержан в порядке ст. 91 УПК РФ начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он получил взятку в размере 4 млн рублей. Устанавливаются все обстоятельства преступления, по месту жительства чиновника был проведен обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Должность начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, по данным открытых источников, занимает Олег Гроо.