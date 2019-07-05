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Площадь тления на полигоне ТБО в Ростовской области уменьшилась в два раза

Ранее тление наблюдалось на 500 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Площадь тления на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Ростовской области уменьшилась с 500 до 250 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Тление полигона ТБО в Каменск-Шахтинском на площади 500 кв. м произошло в среду, наблюдалось задымление. Позже тление локализовали на такой же площади.

"Площадь тления локализована до 250 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Сообщалось, что уровень предельно допустимой концентрации в воздухе не превышен. Жалоб от местных жителей на неприятный запах не поступало, уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

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