ФСБ задержала россиянина Александра Воробьева по подозрению в госизмене

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ФСБ сообщила о задержании россиянина Александра Воробьева по подозрению в госизмене.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Других подробностей в спецслужбе не привели.

"Проводятся следственные действия", - добавили в ЦОС.

Ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.