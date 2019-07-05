Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец подал жалобу на приговор

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Осужденный на 12 лет и два месяца колонии за убийство женщины и надругательство над ее телом житель Краснодара Дмитрий Бакшеев подал жалобу на приговор, сообщила ТАСС в пятницу его защитник Юлия Федотова.

Приговор Дмитрию Бакшееву вынес Прикубанский районный суд в Краснодаре в конце июня, ранее за подстрекательство к убийству осудили на 10 лет лишения свободы его супругу Наталью. Бакшеев признал свою вину лишь в надругательстве над телом, заявив, что женщину обнаружил уже убитой.

"Дмитрий подал жалобу из СИЗО от себя, в ней он подробно описывает, почему не виновен в совершении убийства. Он подробно описывает все фактологические несостыковки, которые были в обвинительном заключении", - сказала Федотова. Например, на теле не обнаружено тех двух ножевых ранений, которые он якобы нанес жертве, нет результатов исследований его одежды на предмет наличия следов крови потерпевшей.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.