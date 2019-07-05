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Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец подал жалобу на приговор

По словам заключенного, на теле жертвы нет тех двух ножевых ранений, которые он якобы нанес женщине, кроме того, нет результатов исследований его одежды на предмет наличия следов крови потерпевшей

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Осужденный на 12 лет и два месяца колонии за убийство женщины и надругательство над ее телом житель Краснодара Дмитрий Бакшеев подал жалобу на приговор, сообщила ТАСС в пятницу его защитник Юлия Федотова.

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Приговор Дмитрию Бакшееву вынес Прикубанский районный суд в Краснодаре в конце июня, ранее за подстрекательство к убийству осудили на 10 лет лишения свободы его супругу Наталью. Бакшеев признал свою вину лишь в надругательстве над телом, заявив, что женщину обнаружил уже убитой.

"Дмитрий подал жалобу из СИЗО от себя, в ней он подробно описывает, почему не виновен в совершении убийства. Он подробно описывает все фактологические несостыковки, которые были в обвинительном заключении", - сказала Федотова. Например, на теле не обнаружено тех двух ножевых ранений, которые он якобы нанес жертве, нет результатов исследований его одежды на предмет наличия следов крови потерпевшей.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. В процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.

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