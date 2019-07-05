Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Задержана родственница травмированной семилетней девочки из Ингушетии, решается вопрос об ее аресте, сообщил в пятницу ТАСС представитель управления СК по республике.

"Есть задержанная, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель ведомства, уточнив, что задержанная является родственницей ребенка.

Следователи ранее возбудили уголовное дело после того, как в больницу попала семилетняя девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка прооперировали, девочку доставят в московскую клинику для дальнейшего лечения и реабилитации.

По информации местной полиции, девочка последние полгода жила в семье близкой родственницы. Как утверждает женщина, ребенок получил травмы при падении в яму во дворе дома.

Как сообщала уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, девочку до такого состояния довела тетя по отцовской линии.