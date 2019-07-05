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В Нижегородской области возбудили дело из-за неуплаты более 352 млн налогов

По информации следствия, руководство компании, реализующей одежду люксовых брендов, с 2014 по 2016 года путем фиктивного документооборота с организациями уклонилось от уплаты налогов

ТАСС, 5 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства нижегородской компании ООО "Интермода", которое подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 352 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство ООО "Интермода", осуществляющего реализацию одежды люксовых и премиальных брендов, с января 2014 года по декабрь 2016 года путем фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, уклонилось от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей.

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РоссияНижегородская область
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