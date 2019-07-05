В Петербурге задержали злоумышленника, напавшего с ножом на активистов мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали мужчину, который напал с ножом на активистов на мероприятии против незаконной торговли у станции метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который полностью изобличен в совершении указанного преступления", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нападение произошло во вторник на улице Коллонтай у станции метро. В полицию обратилась женщина, которая сообщила о драке между людьми, которые снимали на видео незаконные объекты торговли, и мужчиной. Затем в полицию обратился сотрудник организации, занимающейся надзором за соблюдением прав потребителей. Он заявил, что ему угрожал убийством неизвестный злоумышленник.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемого объявили в розыск.