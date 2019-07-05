{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге задержали злоумышленника, напавшего с ножом на активистов мероприятия

Ранее 33-летний мужчина совершил нападение на людей, которые выступали против незаконной торговли у станции метро "Проспект Большевиков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскали и задержали мужчину, который напал с ножом на активистов на мероприятии против незаконной торговли у станции метро "Проспект Большевиков" в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который полностью изобличен в совершении указанного преступления", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что нападение произошло во вторник на улице Коллонтай у станции метро. В полицию обратилась женщина, которая сообщила о драке между людьми, которые снимали на видео незаконные объекты торговли, и мужчиной. Затем в полицию обратился сотрудник организации, занимающейся надзором за соблюдением прав потребителей. Он заявил, что ему угрожал убийством неизвестный злоумышленник.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), подозреваемого объявили в розыск.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
На место аварии прибыл санитарный вертолет для госпитализации одного из пострадавших
Читать полностью