В Саратове депутата осудили на три года условно за изготовление и хранение оружия

САРАТОВ, 5 июля. /ТАСС/. Суд приговорил депутата одного из муниципальных образований Ровенского района Саратовской области к трем годам условно и штрафу за незаконный оборот оружия и боеприпасов, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале этого года депутат выехал на автодорогу в Ровенском районе, где устроил стрельбу, после этого на него завели уголовное дело. "Депутат признан виновным по статье 222 ("Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия") и статье 223 ("Незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему") УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как выяснили следователи, депутат дома при помощи подручных средств изготовил огнестрельное оружие и 15 патронов к нему. После этого он решил испытать оружие и начал стрелять на дороге. В это время его заметили проезжавшие мимо сотрудники охотничьего хозяйства, которые и сообщили в полицию. На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину.