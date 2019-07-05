Владимирского бизнесмена, нанесшего заводу ущерб более 1 млрд рублей, осудили на 4,5 года

ВЛАДИМИР, 5 июля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владимира признал бывшего генерального директора завода "Автоприбор" Алексея Мельникова виновным в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, приговорив его к 4,5 года лишения свободы. Ущерб от действий бизнесмена превысил 1 млрд рублей, сообщается в пятницу на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"Приговором Фрунзенского районного суда осужденному назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Алексея Мельникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По оценкам следствия, Мельников причинил ущерб акционерному обществу в общем размере более 1 млрд рублей.

Следствие и суд установили, что с 2011 года Мельников действовал против интересов ОАО "Завод "Автоприбор" и его трудового коллектива. Для контроля потоков денежных средств и выручки по договорам поставок от основных контрагентов акционерного общества он создал новое взаимозависимое юридическое лицо - ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где аккумулировалась прибыль от производства.

На акционерном обществе оставались многомиллионные долги, чем усугублялась ситуация с его платежеспособностью. Кроме того, в рамках применяемой схемы Мельников заключил несколько десятков корыстных безвозмездных сделок по выводу активов акционерного общества в пользу аффилированных лиц. Акционерное общество лишалось ценного дорогостоящего имущества, не получая при этом ни копейки, что привело к тяжелым экономическим последствиям для предприятия.

Как отметили в СК РФ, расследование проводилось в сложных условиях, в частности, скрывался старший сын Мельникова Петр, который был важным свидетелем по делу. Сейчас он обвиняется в обналичивании не менее 500 млн рублей. По результатам международного розыска Петра Мельникова задержали на территории Литвы. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.