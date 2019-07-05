В МВД сообщили, что водитель иномарки, столкнувшейся с маршруткой в Калининграде, был пьян

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, в четверг спровоцировавший в Калининграде ДТП с участием микроавтобуса, из-за чего пострадали несколько человек, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления МВД по Калининградской области.

Авария произошла 4 июля на Киевской улице. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским микроавтобусом. Пострадали шесть человек из автобуса, а также водитель легковушки и его пассажирка.

"В больнице, куда доставили пострадавших, было установлено, что водитель легкового автомобиля Opel находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказала начальник пресс-службы управления Светлана Поставничая.

Она уточнила, что полицейские возбудили в отношении него административное дело об управлении транспортом в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). По факту ДТП проводится проверка.

В больнице находятся трое пострадавших, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения области. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих - средней степени тяжести.