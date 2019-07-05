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Сотрудники дипмиссии не пострадали из-за ДТП в Тегеране у резиденции посла России

В дипмиссии рассказали, что по предварительной версии, ДТП было связано с отказом тормозной системы у бетоновоза. Водитель погиб, не приходя в сознание

ТАСС, 5 июля. Грузовик въехал в ограждение резиденции посла России в Тегеране из-за отказа тормозов, сотрудники дипмиссии не пострадали. Об этом сообщили ТАСС пятницу в посольстве РФ в Иране.

"В 04:40 (03:10 мск) утра по местному времени во внешнее ограждение летней резиденции посла России в Иране в Зарганде (Тегеран) врезался автомиксер, - отметили в дипмиссии. - По предварительной версии, ДТП было связано с отказом тормозной системы у бетоновоза, шедшего под нагрузкой свыше 9 тонн. Водитель - 36-летний иранский гражданин - погиб, не приходя в сознание".

В посольстве указали, что никто из россиян не пострадал, жизни и здоровью сотрудников дипмиссии, а также безопасности загранучреждения ничего не угрожает, оценивается нанесенный ущерб. "На место происшествия оперативно прибыли представители тегеранского муниципалитета, дорожной и дипломатической полиции, спасательной службы, скорая помощь, - продолжил дипломат. - Местные власти оказывают максимальное содействие в устранении последствий инцидента. К 10:30 утра по местному времени муниципальные службы возвели временное щитовое ограничение на месте поврежденной стены. Здесь же установлен дополнительный пост дипломатической полиции".

Ранее агентство Mehr сообщило, что всего в результате происшествия пострадали пять человек. Об их национальной принадлежности информации пока нет.

Новость обновлена (14:41 мск) - добавлен комментарий посольства РФ в Иране

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