Виновник ДТП с рабочими "Горэлектротранса" Петербурга получил более семи лет тюрьмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга приговорил к семи годам и восьми месяцам колонии 26-летнего мужчину, который в конце 2017 года под действием наркотиков врезался на внедорожнике в микроавтобус с работниками "Горэлектротранса", из-за чего погибли четыре человека, сообщило в пятницу управление МВД по городу и Ленобласти.

ДТП произошло рано утром 2 декабря 2017 года на Ириновском проспекте Петербурга. Автомобиль Mercedes-Benz проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в микроавтобус "Соболь" с работниками "Горэлектротранса". Погибли четыре человека из микроавтобуса, также пострадал пассажир внедорожника. Его водитель, который в момент аварии был под действием наркотиков, скрылся с места ДТП, бросив машину и пострадавшего, однако вскоре был задержан.

"Суд приговорил указанного мужчину к семи годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину осудили за нарушение правил дорожного движения (ч. 6 ст. 264 УК РФ) и оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).