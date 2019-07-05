В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в похищении женщины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Следователи задержали женщину и двух мужчин, подозреваемых в похищении жительницы Подмосковья и вымогательстве у нее недвижимости. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, в первых числах июля у 52-летней москвички возник умысел, направленный на незаконное получение в собственность квартиры, проданной ею же в 2016 году своей знакомой. Для реализации задуманного она наняла двух мужчин, сформировала план похищения женщины и вымогательства ее имущества", - сказала Врадий.

Утром 3 июля, по данным следствия, злоумышленники дождались потерпевшую на остановке в Кратове Раменского района области. Они насильно посадили ее в машину, отвезли в лес и, угрожая оружием, стали требовать передать право собственности на принадлежащую ей квартиру в Москве и дом в Кратове. Затем они отвезли женщину в квартиру в Москве, где продолжили требовать от нее передачи права на недвижимость. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

"Следователем следственного отдела по Раменскому задержаны трое подозреваемых в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия (ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбойном нападении (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ)", - сообщила представитель ГСУ.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.