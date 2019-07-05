Задержанный по подозрению в госизмене Воробьев является помощником полпреда в УрФО

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в государственной измене Александр Воробьев оказался помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство ФСБ об аресте подозреваемого.

"Я помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - сказал Воробьев в ходе установления его личности в суде.

Суд закрыл судебное заседание в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну. Данное ходатайство было заявлено прокурором.

Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан 4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") уголовного дела.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.