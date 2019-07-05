Полиция задержала в Брянской области 18 членов ОПГ за фиктивные сделки на 2,5 млрд рублей

ТАСС, 5 июля. Сотрудники управления экономической безопасности УМВД России по Брянской области задержали 18 человек по подозрению в участии в организованной преступной группе, совершавшей незаконные банковские операции. Ими было создано более 200 фирм для проведения фиктивных сделок, сумма по которым превысила 2,5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот денежных средств", "Уклонение от уплаты налогов"), выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем. Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов", - говорится на сайте УМВД.

По данным полиции, для придания сделкам законного вида в документах указывались ложные сведения об оплате готовой продукции. "Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Совместно с Росгвардией полиция провела более 50 обысков в домах подозреваемых, была изъята бухгалтерская документация, печати, банковские карты и денежные средства. Предполагаемый организатор преступной групп заключен под стражу. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, отметили в пресс-службе.