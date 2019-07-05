Пять сотрудников ФСБ арестованы по делу о разбое в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по делу о разбое. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ. Пятеро из них взяты под стражу, еще двое - под домашний арест по делу, возбужденному по ч. 4 ст 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В ФСБ России 2 июля сообщили о задержании совместно с МВД России двух военнослужащих органов ФСБ, "причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю".

По информации медиахолдинга РБК, правоохранительными органами были задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России. Их имена не называются. В суде ТАСС не смогли сообщить подробности по делу.