В Минздраве Хакасии прошли обыски

ТАСС, 5 июля. Обыски прошли в пятницу Министерстве здравоохранения Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Причина простая, насколько мне известно, в октябре 2018 года, это связано с закупкой аппаратов УЗИ. Там возникли вопросы в технической части. <…> Было заведено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в отношении кого было заведено уголовное дело.

По словам представителя пресс-службы, в министерстве прошла выемка документов. В республиканском управлении Следственного комитета от комментариев отказались.