Супруги в Крыму обвиняются в подделке документов для мигрантов по заявкам из соцсетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму супружескую пару, которая обвиняется в том, что подделывала данные в документах для мигрантов, получая заявку из социальных сетей. Об этом говорится в пятницу в сообщении УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность лиц, причастных к организации незаконной миграции на территории Российской Федерации. Установлено, что супружеская пара, проживающая в Республике Крым, на протяжении длительного времени оказывала незаконные миграционные услуги гражданам ближнего зарубежья по их пребыванию на территории РФ", - говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ в отношении супругов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору"), которая предполагает до семи лет лишения свободы.

Уточняется, что супруги получали заявки через социальные сети, за денежное вознаграждение вносили в учетные документы недостоверные сведения, подделывали подписи должностных лиц. Также они использовали в своей преступной деятельности фальшивые оттиски штампов органов миграционного контроля, "чем обеспечивали иностранным гражданам условия для создания видимости их законного пребывания на территории Российской Федерации". По месту их жительства изъяты документация, оргтехника, средства связи, а также поддельные печати, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.