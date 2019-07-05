Пять человек пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с Mitsubishi Lancer в Петродворцовом районе Петербурга в пятницу. Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД, пострадали пять человек.

"В результате ДТП пострадали пять человек. Все пострадавшие отправлены в больницу", - сказали в управлении.

По данным ГИБДД, трое из пострадавших - пассажиры маршрутки, двое - водитель и пассажир из иномарки. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, состояние двоих пострадавших из легкового автомобиля оценивается как тяжелое. По предварительным данным, Mitsubishi Lancer, двигаясь по Ораниенбаумскому шоссе, не уступил дорогу маршрутке, в результате чего произошло ДТП.