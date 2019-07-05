Обвиняемый в изготовлении СВУ московский школьник признан психически здоровым

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Подросток, арестованный в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, после прохождения психолого-психиатрической экспертизы в институте имени В. П. Сербского признан специалистами вменяемым. Об этом ТАСС сообщила его мать Надежда Кузьминкина.

"Мой сын признан вменяемым, никакой патологии медики у него не выявили", - сказала она. Месяц назад Кузьминкина сообщила ТАСС, что ее сын направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. В результате пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Первоначально СК РФ предъявил подростку обвинение по ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств") УК РФ. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое, следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято следователями после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в социальной сети "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу. Обе статьи теперь ему инкриминируются по первой части.