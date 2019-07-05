Суд арестовал помощника полпреда в УрФО Воробьева по делу о госизмене

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева в рамках уголовного дела о госизмене, сообщает корреспондент ТАСС из суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - сказал судья.

Адвокат Воробьева Алексей Альянов сообщил ТАСС, что намерен обжаловать арест его подзащитного.

"Обжаловать будем. Считаем постановление незаконным, по существу дела ничего пояснить не могу", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан 4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") уголовного дела. Другие подробности дела остаются неизвестными в связи с присвоением ему грифа "секретно".

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником ставшего полпредом в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

В новость были внесены изменения (16:38 мск) - добавлен комментарий адвоката.