{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после загрязнения воздуха и отравления жителей в поселке Оренбуржья

Ранее в Переволоцком районе на время следствия приостановили работу компании "Велес" после жалоб людей на запах газа

ТАСС, 5 июля. Следователями управления СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело после загрязнения атмосферы поселка Переволоцкий одним из предприятий и отравления жителей. Об этом говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Ранее врио главы региона Денис Паслер сообщил о том, что в Переволоцком районе на время следствия приостановили работу компании "Велес" из-за жалоб местных жителей на запах газа, в результате чего несколько человек обратились в службу скорой помощи. На территории предприятия располагается хранилище нефтяных шламов.

"По данным следствия, 3 и 4 июля 2019 года в районе жилых домов в поселке Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительной информации, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи поселка Переволоцкий", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека"). По информации ведомства, с жалобами на плохое самочувствие в Переволоцкую районную больницу обратились несколько жителей поселка, которым поставлен предварительный диагноз - "отравление". В пресс-службе областного правительства ранее сообщили, что на утро 4 июля число жалоб достигло 150. За ночь число людей, обратившихся в службу скорой помощи, выросло с двух до десяти.

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут необходимые экспертизы, которые определят точный источник загрязнения воздуха на предприятии, также будут установлены должностные лица, ответственные за экологическую безопасность на предприятии.

Теги
РоссияОренбургская область
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Авария произошла на 157-м км трассы Воронеж - Луганск
Читать полностью