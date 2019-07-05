СК возбудил дело после загрязнения воздуха и отравления жителей в поселке Оренбуржья

ТАСС, 5 июля. Следователями управления СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело после загрязнения атмосферы поселка Переволоцкий одним из предприятий и отравления жителей. Об этом говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Ранее врио главы региона Денис Паслер сообщил о том, что в Переволоцком районе на время следствия приостановили работу компании "Велес" из-за жалоб местных жителей на запах газа, в результате чего несколько человек обратились в службу скорой помощи. На территории предприятия располагается хранилище нефтяных шламов.

"По данным следствия, 3 и 4 июля 2019 года в районе жилых домов в поселке Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительной информации, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи поселка Переволоцкий", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека"). По информации ведомства, с жалобами на плохое самочувствие в Переволоцкую районную больницу обратились несколько жителей поселка, которым поставлен предварительный диагноз - "отравление". В пресс-службе областного правительства ранее сообщили, что на утро 4 июля число жалоб достигло 150. За ночь число людей, обратившихся в службу скорой помощи, выросло с двух до десяти.

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут необходимые экспертизы, которые определят точный источник загрязнения воздуха на предприятии, также будут установлены должностные лица, ответственные за экологическую безопасность на предприятии.