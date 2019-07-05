Источник: задержанный по подозрению в госизмене помощник полпреда УрФО работал в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в государственной измене помощник полномочного представителя президента РФ Уральского федерального округа Александр Воробьев курировал представительство полпредства в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
"Воробьев курировал представительство полпредства Уральского федерального округа в Москве, проживал и работал там, в Екатеринбург приезжал редко", - сказал собеседник агентства.
Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.