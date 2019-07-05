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Обновлено 

В Новой Москве горит автозаправка. Есть угроза взрыва

По словам источника в экстренных службах, горят три емкости, грузовой автомобиль-цистерна
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© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на автозаправке в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время происходит факельное горение, есть угроза взрыва. По словам источника в экстренных службах, в трех емкостях находится по 20 куб. м топлива. "Горят три емкости, грузовой автомобиль-цистерна", - уточнил собеседник агентства.

"Пожару присвоен второй повышенный номер сложности из пяти возможных", - сказал источник. По предварительным данным, пострадал один человек.

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — добавлены подробности по тексту.

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