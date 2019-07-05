В Великобритании фургон въехал в толпу

ТАСС, 5 июля. Автофургон въехал в толпу людей в британском графстве Дербишир, три человека пострадали. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении местной полиции.

"Полиция была вызвана на место в связи с сообщениями о наезде фургона на группу людей у пункта выдачи бесплатной еды нуждающимся. Трем лицам оказали помощь на месте: один человек получил легкие травмы, а два - серьезные, однако их жизни ничего не угрожает. 37-летний мужчина был арестован по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Полиция не рассматривает это как террористический акт.