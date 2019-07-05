В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Игоря Васильева, Василия Кирсанова, Вадима Лифшица и Аркадия Орлова", - говорится в сообщении.

Кирсанов и Васильев оштрафованы на 35 тыс. рублей каждый, Лифшиц - на 25 тыс. рублей, Орлов - на 20 тыс. рублей.

Поджог офиса "Федерального агентства новостей" в петербургском бизнес-центре произошел в октябре 2018 года. Злоумышленники разбили окно в офисе, вылили в помещение горючую жидкость и подожгли, однако возгорание удалось вовремя потушить, никто не пострадал.

Офис НТВ в Петербурге пытались поджечь в ноябре 2018 года, кинув в здание коктейль Молотова, однако бутылка с зажигательной смесью отскочила от стены и попала в припаркованную машину. Автомобиль сгорел.