В районе Красной площади столкнулись два экскурсионных автобуса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Два экскурсионных автобуса столкнулись в районе Красной площади в Москве. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, ДТП произошло на парковке.

"На парковке недалеко от Красной площади при маневре столкнулись два автобуса. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Полицейские выясняют причины происшествия.

Как сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения, из-за ДТП движение в районе Кремля ограничено, в данный момент нельзя проехать по Москворецкой улице в сторону площади Васильевский спуск. На месте работают сотрудники ГИБДД, сказал собеседник агентства.