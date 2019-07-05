Открытое горение на АЗС в Москве ликвидировано

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на газовой автозаправке в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пострадали два человека.

"Открытое горение сбито. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказал представитель МЧС.

Пожар возник на газовой автозаправке в поселении Московский на территории Новой Москвы. "Загорелись два резервуара и две бытовки на общей площади 100 кв. м", - уточнили в МЧС.

Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сейчас он уже отменен.

На месте пожара работают более 110 человек, задействовано свыше 30 единиц техники. Пожарные охлаждали резервуары, чтобы не допустить взрыва.

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