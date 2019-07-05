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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Суд в Польше принял решение об экстрадиции экс-главы компании-владельца "Зимней вишни"

Теперь его должен утвердить министр юстиции страны
Демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", июль 2018 года ТАСС
Описание
Демонтаж торгового центра "Зимняя вишня", июль 2018 года
© ТАСС

ВАРШАВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд в Польше принял решение о возможности экстрадиции в Россию бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Окружного суда польской столицы.

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"По делу Вячеслава В. [согласно польским законам, фамилия не называется] информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации", - указано в сообщении.

Это решение было обжаловано в суде второй инстанции, однако Апелляционный суд Варшавы утвердил постановление и оно вступило в законную силу. Согласно польским законам, теперь решение об экстрадиции Вишневского должен утвердить министр юстиции Польши. Только после этого оно может быть выполнено.

Ранее Вишневский был задержан на территории Польши. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ. Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей год назад трагедии, когда при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Вишневский в 2016 году покинул РФ и, как считает СК, скрывался от следствия. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области и был задержан в Польше.

Генеральная прокуратура РФ направила в республику запрос о его выдаче.

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РоссияПольшаРасследование пожара в "Зимней вишне"
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