Пожар на АЗС в Новой Москве ликвидирован

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар на автозаправке в Новой Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар ликвидирован в 17:40 мск", - сообщили в столичном главке.

Пожар возник на газовой автозаправке в поселении Московский. Загорелись два резервуара и две бытовки на общей площади 100 кв. м. Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару, в результате которого пострадали два человека, был присвоен второй, повышенный, номер сложности.

На месте работали более 110 человек, было задействовано свыше 30 единиц техники.

В новость были внесены изменения (17:54 мск) — добавлены 3-й и 4-й абзацы.