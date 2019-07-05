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В Ливии задержаны два сотрудника российской НКО "Фонд защиты национальных ценностей"

В частности, задержан социолог, руководитель полевой исследовательской группы фонда Максим Шугалей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент российской НКО "Фонд защиты национальных ценностей" Александр Малькевич заявил, что властями Ливии были задержаны два сотрудника организации.

"Фонд защиты национальных ценностей сообщает о задержании своих сотрудников властями Ливии, в том числе известного социолога, руководителя полевой исследовательской группы фонда Максима Шугалея. Сотрудники исследовательской группы занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране", - сказал Малькевич ТАСС в пятницу

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