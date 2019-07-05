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Бывший вице-мэр Волгограда Доронин взят под домашний арест

Он уволился с должности в 2005 году

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда избрал в пятницу меру пресечения бывшему заместителю мэра Волгограда Андрею Доронину, который уволился с этой должности в 2005 году, в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в судебном ведомстве.

"Центральный суд Волгограда избрал сегодня Доронину меру пресечения на два месяца, до 4 сентября", - сказал представитель судебного ведомства. Он не уточнил, по какой статье УК РФ подозревается Доронин.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что "делом Доронина занимается ФСБ". В пресс-службе УФСБ по Волгоградской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

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