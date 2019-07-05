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Рабочий погиб под Волгоградом при попытке снять цветной металл с горловины газового бака

Проводится проверка

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Рабочий погиб в пятницу в речном порту Камышина Волгоградской области при попытке открыть сваркой газовый баллон и снять цветной металл, сообщила ТАСС официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

"В больницу Камышина сегодня был доставлен местный житель с диагнозом "ожоги 100% тела". Несмотря на старания врачей пострадавший скончался", - сказала Рудник, уточнив, что в больницу он был доставлен с территории пункта приема металла.

"По предварительным данным, он неофициально был трудоустроен в коммерческую организацию, где сегодня при помощи газосварочного аппарата пытался снять с горловины газового бака объемом 85 литров цветной металл. Во время работ произошло возгорание, в результате которого мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - сказала представитель регионального управления СУ СКР.

Проводится проверка по данному инциденту.

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