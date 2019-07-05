В Пензе возбудили дело о хищениях при реализации программы повышения качества госуслуг

ТАСС, 5 июля. Следователи в Пензе возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации целевых программ по повышению качества госуслуг. Сумма ущерба бюджету от этих мошеннических действий составляет около 33 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по Пензенской области.

"В отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области и бывшего директора государственного автономного учреждения Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - указано в сообщении.

По версии следствия, с января 2012 года по декабрь 2018 года обвиняемые "похитили более 33 млн рублей, предназначенных для реализации целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пензенской области". Хищения совершены путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ и оказание услуг для МФЦ.

"Оба соучастника задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения", - отметили в пресс-службе.