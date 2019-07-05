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Пожар в барачных строениях в Адыгее потушили

Пострадавших нет

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. Пожар в строениях барачного типа в поселке Энем Тахтамукайского района республики ликвидирован на площади 120 кв. м, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС по республике.

"Пожар в поселке Энем ликвидирован, барачные строения полностью выгорели на площади 120 кв. м. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Пострадавших нет", - сказали в МЧС по республике.

Бараки предназначались к сносу по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья, люди уже были отселены, уточнил ТАСС руководитель управления по делам ГО и ЧС Тахтамукайского района Пшимаф Гусарук.

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