Источник: два человека пропали без вести из-за опрокидывания катамарана в Черном море

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прогулочный катамаран опрокинулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, два человека пропали без вести, еще 18 спасены. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Джубга, в 100 м от берега. "На борту катамарана находились 20 человек, 18 из них доставлены на берег, в том числе четверо детей. Одна женщина в тяжелом состоянии. Судьба двух человек пока неизвестна", - сказал источник.

По его словам, организованы поиски пострадавших, в них задействованы почти 20 человек. Причины случившегося устанавливаются.

В администрации Туапсинского района, где находится поселок Джубга, ТАСС сообщили, что перевернулось прогулочное судно. "По последним данным, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.