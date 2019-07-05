Один из пострадавших при пожаре на АЗС в Москве доставлен в больницу в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара на автозаправке в Новой Москве, один из них в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

"На место происшествия оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ЧП пострадали два человека. Один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что второй пострадавший был осмотрен на месте. От госпитализации он отказался.

Пожар возник на газовой автозаправке в поселении Московский. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Из-за факельного горения и угрозы взрыва в целях безопасности из торгового центра "Новомосковский" были эвакуированы люди. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте пожара работали более 110 человек, было задействовано свыше 30 единиц техники.