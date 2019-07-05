Основатель "Домашних денег" арестован по делу о мошенничестве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении Бернштама под арест на 16 суток, до 19 июля", - сказала собеседница агентства, уточнив, что срок содержания под стражей избран до окончания предварительного следствия, установленного на данный момент.

Как следует из материалов дела, Бернштаму вменяется ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ранее Центральный банк исключил "Домашние деньги" из списка микрофинансовых организаций за неисполнение оферты по обязательствам более чем на 1 млрд рублей.