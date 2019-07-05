Все 43 человека с перевернувшегося в Черном море судна спасены

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 40 человек находились на борту прогулочного катера, перевернувшемся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края. По предварительным данным, все они доставлены на берег, но устанавливается точное местонахождение шести человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Предположительно, на борту катера находились 43 человека. 37 человек доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными судами остальные шесть человек также были доставлены на берег. Организована работа по установлению их местонахождения", - сказал представитель МЧС.

Он уточнил, что на месте работают подразделение "Кубань-Спас" и спасатели пляжа.

Никто из находившихся на борту перевернувшегося катера не погиб, подтвердили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. "Погибших нет", - сказал представитель ведомства.

ЧП произошло на расстоянии в 100 м от берега вблизи поселка Джубга.